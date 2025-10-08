Expo Real: Swarmlab gewinnt die Hubitation Finals

Zum vierten Mal hat die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt (NHW) den Höhepunkt ihrer WoWi Challenges live an ihrem Messestand ausgetragen: die Hubitation Finals. Als strahlende Sieger setzten sich Swarmlab aus Berlin und sein Tandem-Partner Volkswohnung Karlsruhe mit der Challenge „Biodiverse Oasen statt Monotonie“ durch.

