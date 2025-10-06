Expo Real: Köln stellt zentrale Stadtentwicklungsprojekte vor

Köln präsentiert sich auf der heute startenden Expo Real mit verschiedenen Projekte und 19 Partnern aus der Wirtschaft: Im Fokus des Messeauftritts stehen städtebauliche Leuchttürme, die starke wirtschaftliche Entwicklung Kölns sowie das Zusammenspiel mit der Region.

.

Köln nutzt die Expo Real 2025, um zentrale Stadtentwicklungsprojekte und die wirtschaftliche Stärke des Standorts in den Fokus zu rücken. Gemeinsam mit 19 Partnern aus Wirtschaft und der Immobilienbranche präsentieren die Stadt Köln und KölnBusiness Leuchtturmprojekte aus Innenstadt, Industrie und Quartiersentwicklung – auf einem über 500 m² großen Stand in Halle B2. Ergänzt wird dies um ein Diskussionspanel über herausragende und nachhaltige Immobilienprojekte am ersten Messetag. Für Investoren und Projektentwickler sendet Köln ein klares Signal: Hier entstehen Räume für Zukunft.



„Köln ist und bleibt eine gefragte europäische Metropole. Wir bieten mit einem bestens aufgestellten Standort vielfältige Möglichkeiten für Investitionen. Die Kölner Quartiersentwicklungen, wie das PĀN-Quartier, zeigen, dass auch in diesen Zeiten große Transformationsprojekte umsetzbar sind. Gleichzeitig entstehen in Köln innovative Projektentwicklungen, wie Fusion Cologne [wir berichteten]. Gemeinsam mit der Wirtschaft wollen wir Köln nachhaltig und zukunftssicher gestalten“, sagt die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker.



Die Bandbreite der vorgestellten Projekte reicht von zentraler Innenstadtmodernisierung bis zu innovativen Industrieflächen. So wird das Weltstadthaus auf der Schildergasse um einen neungeschossigen Erweiterungsbau ergänzt, um neue Nutzungen in die Einkaufsstraße zu bringen. In unmittelbarer Nähe entsteht mit dem Goldschmied-Carré ein städtebauliches Highlight im Umfeld des Kölner Doms [wir berichteten].



Auch im Kölner Norden schreiten Entwicklungen voran: Mit Fusion Cologne nimmt die Transformation klassischer Industrieflächen konkrete Formen an [wir berichteten]. Die beiden Projekte Gateway und Crossdock stehen dort für moderne, mehrgeschossige Industrie- und Logistiknutzung. Bei der Büroentwicklung setzt Köln ebenfalls Zeichen – etwa mit dem nachhaltigen Holz-Hybrid-Projekt Friedrich & Karl [wir berichteten].



„Die Kölner Projekte spiegeln die wirtschaftliche Entwicklung des Standorts wider“, sagt Dr. Manfred Janssen, Geschäftsführer der KölnBusiness Wirtschaftsförderung. „Die Leerstandsquote im Büromarkt liegt mit 5,0 Prozent weiterhin unter dem Durchschnitt der deutschen Top-7-Städte. Und mit rund 627.000 Arbeitsplätzen verzeichnet Köln einen neuen Beschäftigungsrekord. Vor allem wissensbasierte Branchen – etwa IT, Beratung, Gesundheitswirtschaft und Startups – tragen zum Wachstum bei. Köln zählt damit zu den attraktivsten Investitionsstandorten. Die Kombination aus wirtschaftlicher Vielfalt und konkreten Zukunftsprojekten überzeugt – und das machen wir gemeinsam mit unseren Partnern auf der Expo Real sichtbar.“



Köln stellt nicht nur bauliche Projekte vor, sondern auch strukturelle Fortschritte: Das digitale Bauantragsverfahren der Stadt wurde im dritten Quartal 2025 bei 96 Prozent der Verfahren genutzt – sowohl im vereinfachten Verfahren als auch bei großen Sonderbauten. Damit zählt Köln bundesweit zu den Vorreitern im digitalen Baugenehmigungsprozess. Zudem hat der Stadtrat mit dem Stadtentwicklungskonzept Wirtschaft einen strategischen Rahmen verabschiedet, um langfristig Flächen für produzierende Unternehmen zu sichern. Die Maßnahme stärkt die wirtschaftliche Vielfalt und zeigt: Köln plant für die Zukunft.