Expo Real Hybrid Summit geplatzt

Die Corona-Pandemie setzt der Messebranche extrem zu, dies trifft auch die renommierten Veranstaltungen Mipim und Expo Real. Nachdem bereits in der vergangenen Woche der Mipim Veranstalter Reed Midem angekündigt hat, die normalerweise im März stattfindende Messe auf den Sommer zu verschieben [Mipim 2021 verschoben], trifft es die Messe München jetzt noch härter. Der für morgen und übermorgen geplante Expo Real Hybrid Summit ist jetzt kurzfristig abgesagt worden. Grund ist die sich aktuell verschärfende Covid-19-Situation in München. Laut der Messe München haben zahlreiche Teilnehmer zuvor ihren Verzicht auf eine Beteiligung erklärt. Zur Begründung verwiesen sie darauf, dass München heute zum Risikogebiet erklärt worden ist und sich die Lage in Deutschland und in anderen Ländern Europas in den letzten Tagen und Stunden dramatisch verschärft hat.

Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München, bedauert die kurzfristige Absage, sieht aber keine andere Wahl: „Die Entscheidung ist natürlich hart, aber wir schützen damit unsere Kunden. Nach der heutigen Entwicklung wäre der Expo Real Hybrid Summit kein Treffpunkt für die Immobilienbranche geworden und würde damit den eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Zudem hätte eine Durchführung unter diesen geltenden Rahmenbedingungen die Erwartungen der Kunden enttäuscht.“



Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat heute Mittag München und weitere Städte und Landkreise in Deutschland als Risikogebiete eingestuft. Auch im europäischen Ausland hat sich das Infektionsgeschehen dramatisch verschärft. Zahlreiche Referenten und Teilnehmer erklärten daraufhin, auf eine Reise nach München zu verzichten. Auch ist davon auszugehen, dass sich kurzfristig weitere Teilnehmer und Referenten gegen den Summit entscheiden würden.