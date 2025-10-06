Expo Real: Hochrangige Experten füllen das Konferenzprogramm

Ein hochkarätiges Programm aus über 200 Veranstaltungen mit erwarteten 650 Sprecherinnen und Sprechern erwartet die Teilnehmer auf der heute startenden Expo Real. Besondere Spannung verspricht das Kommen von Verena Hubertz. Die neue Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen wird heute, am 6. Oktober, um 10:00 Uhr auf dem Discussion & Networking Forum an einem Gesprächspanel teilnehmen.

.