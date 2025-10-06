Verena Hubertz im Landeanflug
Expo Real: Hochrangige Experten füllen das Konferenzprogramm
Ein hochkarätiges Programm aus über 200 Veranstaltungen mit erwarteten 650 Sprecherinnen und Sprechern erwartet die Teilnehmer auf der heute startenden Expo Real. Besondere Spannung verspricht das Kommen von Verena Hubertz. Die neue Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen wird heute, am 6. Oktober, um 10:00 Uhr auf dem Discussion & Networking Forum an einem Gesprächspanel teilnehmen.
„Die Lösung der Wohnungsfrage ist eine der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit. Ich freue mich deshalb sehr, dass die neue Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Verena Hubertz, am ersten Tag die Expo Real besuchen und an der Diskussionsrunde zum Thema ‚Produktiv, nachhaltig, sozial: So gelingt der Bau-Turbo für mehr Wohnungen‘ teilnehmen wird“, erklärt Claudia Boymanns, Exhibition Director der Expo Real.
Neue Impulse bei diesem wichtigen Thema versprechen auch die Ausstellung zum Thema „Flexible Housing“ sowie eine exklusive Studie der Messe, die das Ausmaß und die Folgen des akuten Wohnraummangels in Deutschland untersucht. Die Ergebnisse der Studie wird Claudia Boymanns zusammen mit dem Leiter des Pestel Instituts, Matthias Günther, ebenfalls am ersten Messetag vorstellen.
„Eine weitere Perspektive richten wir beim Wohnen auf Europa“, ergänzt Boymanns. Eamon Ryan, Chair des neuen Housing Advisory Boards der Europäischen Kommission, wird die Messe am Montag und Dienstag besuchen und an verschiedenen Podiumsdiskussionen teilnehmen, bei denen es um Affordable Housing geht. „Das geschieht ganz aktuell vor dem Hintergrund des neuen European Affordable Housing Plan, den die EU derzeit auf den Weg bringt.“
Umfassendes Konferenzprogramm
Die Messebesucher erwartet wie gewohnt ein umfangreiches Konferenzprogramm mit vielen hochkarätigen Sprecherinnen und Sprechern zu nahezu allen wichtigen Themen der Immobilienwirtschaft. Die Expo Real bietet insgesamt neun Foren, die unterschiedliche Branchenschwerpunkte beleuchten. Beispiele sind die TechTalk Stage mit Themen rund um KI-Lösungen, Digitalisierung, ESG und PropTech sowie die Decarb Arena, die sich ganz der klimaneutralen Transformation von Immobilien widmet. Darüber hinaus setzen die Grand Plaza Stage mit Handels- und Innenstadt-Themen sowie das neue Forum „Flexible Housing“ weitere inhaltliche Akzente. Fachbesucher, die an speziellen Lösungen interessiert sind, finden unter den über 200 Veranstaltungen mit rund 650 erwarteten Sprecherinnen und Sprechern ebenfalls genau die Antworten, die sie benötigen.
Auswahl Top-Veranstaltungen
• Wohnungsmarkt im Wandel: Demografie & Fachkräftegewinnung als Parameter für erfolgreiche Baupolitik
Keynote von Matthias Günther, Pestel Institut mit anschließender Diskussionsrunde
(Flexible Housing Forum – 06.10.2025, 13:30 – 14:50 Uhr | Halle B3, Stand 420)
• The Future of Real Estate: From Concord to Discord – Change, Complexity, Concurrency, Crises & Conflict
Keynote von Wesley Paul, Nevegy
(Decarb Arena – 07.10.2025, 14:00 – 14:50 Uhr | Halle A3, Stand TB1)
• Brave New World: US & Global Macro, Geopolitics, and Investing in the Built Environment
Keynote von Alexis Crow, PwC US
(Expo Real Forum– 07.10.2025, 12:00 – 12:50 Uhr | Halle B3, Stand 530)
• Zinsen, Zölle, Zukunft: Konjunktur- und Kapitalmarktausblick
Keynote von Gertrud Rosa Traud, Helaba, mit anschließender Diskussionsrunde
(Expo Real Forum – 08.10.2025, 11:00 – 11:50 Uhr | Halle B3, Stand 530)
• Keynote und Weißwurst mit Ex-Schiedsrichter Urs Meier
(Decarb Arena – 08.10.2025, 12:30 – 13:30 Uhr | Halle A3, Stand TB1)
• Wie real sind digitale Prozesse und Automatisierung im Wohnungsbau? Teilnehmer: Jens Hoffmann, Strabag AG, und Adrian Henke, vyzn
(Flexible Housing Forum – 08.10.2025, 13:30 – 14:50 Uhr | Halle B3, Stand 420)