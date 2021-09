Personaldienstleister Expertum mietet Bürofläche im Hamburger Fleethof

Die Expertum Holding GmbH bezieht zum 01. Januar 2022 rund 850 m² Mietfläche in der obersten Etage des Büro- und Geschäftshauses Fleethof an der Stadthausbrücke 1-3 in Hamburg. Der Personaldienstleister unterhält bundesweit 40 Standorte und wird mit seiner Hauptverwaltung innerhalb der Innenstadt vom Rödingsmarkt 20 in den neuen Sitz am Fleet ziehen.

.