Expeditors International und Segro feiern Grundsteinlegung in Krefeld-Süd

Neubau für Expeditors International

Der Logistikdienstleister Expeditors International GmbH feiert mit Segro die Grundsteinlegung des neuen Logistikzentrums in der Oberschlesienstraße 14 im Segro Logistics Park Krefeld-Süd. Expeditors wird die neuen Büro- und Lagerflächen mit ca. 18.900 m² am 1. Oktober 2017 beziehen. Im Februar diesen Jahres hatte der Logistikdienstleister einen entsprechenden Mietvertrag unterzeichnet [Expeditors International mietet 18.900 m² im Segro Logistics Park Krefeld-Süd]. Für das Unternehmen werden drei Einheiten über insgesamt 14.850 m² errichtet sowie 1.450 m² Mezzaninfläche und 2.600 m² Bürofläche. Zudem werden dem Mieter 98 Pkw-Parkplätze, zwei Lkw- sowie 15 Fahrrad-Stellplätze zur Verfügung stehen. Das für Expeditors geplante Gebäude wird mit einem modernen Bürovorbau, überdachtem Balkon im zweiten Obergeschoss und einem Atrium errichtet.

„Mit dem Segro Logistics Park Krefeld-Süd bieten wir Expeditors einen weiteren wichtigen Standort in einem stark nachgefragten Umfeld“, sagt André Wolters, Head of Logistics bei Segro Germany. „Der Logistics-Park zählt mit seiner Gesamtfläche von ca. 210.000 m² zu den größten Parks in Deutschland und ist aufgrund seiner exzellenten Lage sehr gefragt“, erklärt Wolters.



Krefeld verfügt über eine optimale Autobahnanbindung und ist ein wichtiger Standort für namhafte Unternehmen aus der Logistikbranche. „Wir freuen uns, im Segro Logistics Park Krefeld-Süd eine weitere Niederlassung in Deutschland errichten zu können, welche durch die Nähe zum Flughafen und die optimale infrastrukturelle Anbindung besticht“, sagt Torsten Sweeren, Niederlassungsleiter der Expeditors International GmbH in Düsseldorf. „Die äußerst ansprechende und moderne Architektur hat uns ebenso überzeugt wie die innovative Technik, die flexiblen Konzepte und die moderne Bauweise der neuen Einheiten“, erläutert Sweeren.