Expansion ins Rhein-Main-Gebiet: Tholl Gruppe wächst weiter

Die Tholl Gruppe hat ihre erste Niederlassung außerhalb von Nordrhein-Westfalen eröffnet. Mit dem neuen Standort in Frankfurt stärkt das Bauunternehmen seine Präsenz im Rhein-Main-Gebiet und setzt bereits mehrere Ausbauprojekte um.

.

Der neue Standort in Frankfurt ist der vierte Standort der Gruppe neben zwei Niederlassungen in Düsseldorf und einer in Ratingen. Mit dem neuen Standort möchte die Gruppe die Expansion im Rhein-Main-Gebiet vorantreiben. Der Aufbau der Niederlassung wird vorerst von Maximilian Tholl übernommen.



„Unsere Kunden schätzen die persönliche Betreuung und die kurzen Wege – und genau das bieten wir nun direkt vor Ort und deutschlandweit“, sagt Maximilian Tholl, Bereichsleiter Business Development und Gewerblicher Bereich. „Die Nachfrage nach ganzheitlichen Lösungen rund um den Gebäudebestand wächst, und wir sind bestens aufgestellt, um dieser gerecht zu werden."