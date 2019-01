Exorbitantes Immobilienjahr in Frankfurt

Zehn Jahre nach der Lehman-Pleite und trotz zahlreicher politischer Unwägbarkeiten weltweit, sowie einem nach wie vor völlig undefinierten Brexit blickt die deutsche Finanzmetropole am Main auf ein exorbitantes Immobilienjahr 2018 zurück. Das gilt im Besonderen für den Investmentmarkt mit einem Allzeithoch im Transaktionsvolumen, aber auch für den Vermietungsmarkt mit dem drittbesten Ergebnis in seiner Umsatzstatistik. Quasi unbeeindruckt von allen Widrigkeiten ragen am Main nicht nur die Hochhäuser in den Himmel. Die Mietpreise steigen weiter, die Kaufpreise auch, beides genährt durch ein nicht ausreichendes Angebot an adäquaten Flächen.

Ungebremste Nachfrage nach attraktiven Objekten

Wegen zahlreicher Überhangmandate aus dem Jahr 2017 war der Frankfurter Investmentmarkt mit einem Schnellstart ins Jahr 2018 katapultiert worden, gefolgt von einer anhaltend ungebremsten Nachfrage nach attraktiven Objekten. „Nach sechs Monaten hatten wir für das Gesamtjahr ein Ergebnis von 8 Mrd. Euro für möglich gehalten, über dem bisherigen Rekordvolumen aus dem Jahr 2016. Was allerdings niemand für möglich gehalten hatte: die Hausse ging eben auch im zweiten Halbjahr weiter“, so Christian Lanfer, Senior Team Leader Office Investment JLL Frankfurt. Sowohl das dritte als auch das vierte Quartal knackten jeweils die 3 Mrd. Euro-Marke, was bis dato überhaupt nur ein einziges Mal in einer Stadt gelungen war (Berlin 2017).



Schlussendlich konnte ein Transaktionsvolumen* von 10,3 Mrd. Euro notiert werden, im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 44 Prozent, gegenüber dem 5- und 10-Jahresschnitt ein Plus von 72 bzw. 153 Prozent, alles Größenordnungen, die im zurückliegenden Jahr von keiner anderen Stadt in Deutschland erzielt wurden. Inklusive „Living“* summierte sich das Transaktionsvolumen auf 11,6 Mrd. Euro, die prozentualen Vergleichswerte liegen leicht über den vorgenannten (49, 75 und 159 %).



„Sobald eine Transaktion abgeschlossen war, sprang gleich der nächste Eigentümer ein und stellte sein Gebäude ins Schaufenster der Welt. Dies einem Automatismus gleich, der sich nährte aus einer immensen Geldmenge, für die Investoren nach Einsatz in Immobilien suchten, nicht zuletzt auch aus Mangel an Alternativen“, kommentiert Christian Lanfer. Die traditionell bei weitem stärkste Anlegergruppe waren auch 2018 die Asset/Fondsmanager, die mit einem Anteil von 42% ihre Kaufaktivitäten im Fünfjahresschnitt (33%) deutlich übertroffen haben.



Mit dem Allzeithoch hat sich die hessische Immobilienhochburg wieder an die Top-Position gesetzt, die sie 2017 an Berlin hatte abgeben müssen. Allerdings ist es nach 2016 auch erst das zweite Mal in den letzten zehn Jahren, dass Frankfurt den Spitzenplatz einnimmt. Und noch ein Vergleich: Das Transaktionsvolumen in Frankfurt war 2018 so hoch wie in Düsseldorf, Köln und Stuttgart zusammen. „Der Grund für die Attraktivität der Mainmetropole liegt in dem großen Angebot von handelbaren Immobilien, insbesondere von Objekten, die sowohl von in- und ausländischen Anlegern gesucht werden. Und das sind großvolumige Büroimmobilien“, so Lanfer.



Unter den Top 10 Transaktionen sind neun Büroimmobilien

Von den Top 10 Transaktionen sind neun Büroimmobilien mit einem Transaktionsvolumen von insgesamt 4,1 Mrd. Euro, entsprechend 35 Prozent des Gesamtresultats. Erst auf Platz 10 kommt ein gemischt genutztes Objekt, das WestendGate. Darunter sind der Verkauf des Omniturms im dritten Quartal durch Tishman Speyer an Commerz Real für rund 700 Mio. Euro [wir berichteten], der Verkauf des Trianon im Dezember von US-Investor North Star an das südkoreanische Finanzkonsortium IGIS/Hana Financial Investment für 670 Mio. Euro [wir berichteten] oder die Veräußerung des Eurotower in den letzten Dezembertagen durch Patrizia an Fubon Life, einer der größten taiwanesischen Versicherungsgesellschaften für ca. 530 Mio. Euro [wir berichteten].



Noch nie so viele Transaktionen im dreistelligen Millionenbereich

Insgesamt bilanzieren 29 Transaktionen im dreistelligen Millionenbereich. Das gab es noch nie. Gegenüber dem Vorjahr und 2015 mit der bisherigen höchsten Anzahl sind es immerhin 13 mehr mit einem Gesamtvolumen (inklusive Living) von 7,63 Mrd. Euro. Die Statistik weist Frankfurt deutschlandweit die vier größten Einzeltransaktionen zu und positioniert Frankfurt siebenmal unter den zehn größten Einzeltransaktionen.



Ausländische Investoren haben per Saldo ihren Immobilienbestand leicht aufgebaut, bleiben aber als Käufer (44 %) unter ihrem Fünfjahresschnitt (49 %). Bei den Top 10 sind sie als Käufer fünfmal vertreten.



Bevorzugte Assetklasse ist auch 2018 die Büroimmobilie mit einem Anteil von 73 Prozent, dem höchsten Wert unter den Big 7. 8,47 Mrd. Euro liegen 92 Prozent über dem Fünfjahresschnitt (4,42 Mrd. Euro). Auf Platz 2 positioniert sich Living*. In dieses Segment flossen knapp 1,4 Mrd. Euro. Alle anderen Bereiche, unter anderem Einzelhandel, Hotel und Logistik bewegen sich lediglich zwischen einem und fünf Prozent und damit in der Spanne auch ihres Fünfjahresschnitts.



Renditen im Sinkflug

„Erwartungsgemäß haben wir die niedrigsten Renditen in der Bankenlage gesehen“, so Lanfer. Lanfer weiter: „In Gesprächen auf der Expo Real in München hatten einige Investoren verkündet, die hohen Preise nicht mehr mitgehen zu wollen und sich stattdessen B-Städten zuzuwenden. Die Ankündigung war jedoch einmal mehr eine Sache, deren Umsetzung eine ganz andere. Der große Run auf die Secondary Cities blieb nämlich aus. Viele Investoren hatte der Mut auf dem Weg dorthin verlassen. Profiteure waren die B-Lagen im Frankfurter Stadtgebiet, ein Kompromiss, der wiederum steigende Preise und weiter sinkende Renditen in Niederrad, City West und in Frankfurts Osten nach sich zieht.“



Die Spitzenrendite bei Büroimmobilien liegt in Frankfurt mittlerweile bei 3,15 Prozent, dürfte damit allerdings langsam den Boden erreicht haben. Der Abstand zur Spitzenrendite für Objekte in Spitzenlagen, aber in B-Qualität beträgt 75 Basispunkte, für Top-Objekte in B-Lagen 30 Basispunkte. Deutlich weiter zurück gehen dürfte die Logistik-Spitzenrendite, von derzeit 4,10 Prozent auf 3,75 Prozent. Stabil bleibt es bei Geschäftshäusern in den Spitzenlagen: die 2,90 Prozent gelten seit Herbst 2017. Im Living-Segment gilt für Mehrfamilienhäuser (Neubau mit sehr guter Objekt- und Ausstattungsqualität in bester Lage) eine Spitzenrendite von 2,75 Prozent.



Die Stunde der Projektentwickler?

Eigentlich sei nun die Stunde der Projektentwickler gekommen – der immensen Nachfrage und der aktuell sinkenden Leerstände wegen, meint Lanfer. Es gehe darum, neues Angebot für eine wachsende Nachfrage bereitzustellen. „Hier scheiden sich die Geister, in welche Himmelsrichtung die Ventile der Stadt Frankfurt den Druck der Nachfrage lenken werden.“ Heiße Kandidaten seien Eschborn und der Kaiserlei. Lanfer ergänzt: „Unabhängig vom Standort sehen sich die Entwickler aber mit massiven Baukostensteigerungen konfrontiert, die notwendig steigende Mieten in den Teilmärkten zur Folge haben und alle bisher gepflegten Statistiken durcheinanderwirbeln", so Lanfer.



Aber auch Investoren sehen sich an vertrauten Standorten plötzlich mit deutlich höheren Mieten konfrontiert und damit verbunden auch mit höheren Kaufpreisen. Damit verbunden ist eine Entscheidung von essentieller Tragweite: „Gehen die Investoren die gestiegenen Preise nicht mit, werden die Entwickler von den wachsenden Baukosten aufgefressen. Gehen die Entwickler das Risiko nicht ein, steigt die Nachfrage weiter, ohne auf zusätzliches Angebot zu treffen – mit weiter steigenden Mieten in der Konsequenz und Wertsteigerungen bei den Bestandsgebäuden“, so Lanfer. „Auf jeden Fall werden sich die Investoren an höhere Preise gewöhnen müssen. Und wie und wann die Projektentwickler welche Entscheidung treffen, wird das Jahr 2019 zeigen.“



„Die Nachfrage nach Immobilien am Main wird auch ohne weiteres Zutun deutscher Investoren steigen“, gibt sich Lanfer überzeugt: „Denn Frankreich mit den „Gelben Westen“ und England mit dem Brexit sorgen für eine größtmögliche Verunsicherung unter den Anlegern. Und Unsicherheit scheuen Investoren wie der Teufel das Weihwasser. Deutschland, und allen deutschen Städten voran: Frankfurt, wird also geradezu unfreiwillig den Status als sichere Investment-Insel ausbauen und rückt damit immer stärker in den Fokus auch des internationalen Investoren-Interesses. Für 2019 erwarten wir insofern einen weiter starken Investmentmarkt auf hohem Niveau. Der Fünfjahresschnitt von 6,6 Mrd. Euro könnte überschritten werden. Auch ein Transaktionsvolumen bis zu 8 Mrd. Euro ist nicht gänzlich ausgeschlossen“.