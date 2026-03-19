Bema verkauft Grundstück
Ex-Pierburg-Areal: Today plant Layers Park Neuss
Im Rahmen eines Off-Market-Deals hat die Bema Group ein rund 7.130 m² großes Grundstück in Neuss an den Projektentwickler Today Real Estate Development veräußert. Dieser plant die Realisierung eines Gewerbeparks mit mehr als 6.500 m² Bruttogrundfläche. Der Bauantrag soll noch 2026 eingereicht werden. Das Projekt ist Teil der Gesamtentwicklung des ehemaligen Pierburg-Areals und spielt eine zentrale Rolle im laufenden Bebauungsplanverfahren der Stadt.
„Wir freuen uns sehr, mit dem Layers Park Neuss unseren ersten Standort in Deutschland zu realisieren und damit Teil der Entwicklung des ehemaligen Pierburg-Areals zu werden“, sagt Rik John Klaarenbeek, Managing Director Germany von Today. „Mit unserem Konzept schaffen wir moderne, flexibel kombinierbare Gewerbeeinheiten, die sich an kleine und mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Produktion, Technologie und Dienstleistungen richten. Die Einheiten können erworben statt gemietet werden, wodurch Unternehmer die Möglichkeit erhalten, sich langfristig an einem wirtschaftlich starken Standort wie Neuss zu etablieren und dort nachhaltig zu wachsen.“
Die Stadt Neuss wurde laut Today frühzeitig in die Planungen eingebunden und steht dem Vorhaben sehr positiv gegenüber. Der Layers Park Neuss bildet einen wichtigen Baustein innerhalb der Gesamtentwicklung des ehemaligen Pierburg-Areals. Insbesondere die Umsetzung der gewerblichen Nutzungen stellt eine zentrale Schnittstelle innerhalb des laufenden Bebauungsplanverfahrens dar. Mit dem Projekt werden die gewerblichen Strukturen im Quartier weiter konkretisiert und gestärkt. In der nächsten Entwicklungsphase rückt anschließend verstärkt der Wohnungsbau in den Fokus.
Für die Bema Group markiert der Verkauf einen bedeutenden Entwicklungsschritt. Dr. Dominica Johnen, Managing Director bei der Bema Group, betont: „Der Verkauf an Today ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Gesamtentwicklung des ehemaligen Pierburg-Areals. Nach dem Epson Experience Center ermöglichen wir nun gemeinsam mit Today zusätzliche hochwertige und zukunftsfähige Gewerbeflächen in Neuss. Damit stärken wir die gewerbliche Struktur des Quartiers und schaffen eine belastbare Grundlage für die nächsten Entwicklungsschritte.“
Die rechtliche Beratung auf Verkäuferseite erfolgte durch die Kanzlei Rotthege. Die Käuferseite wurde durch DLA Piper begleitet.