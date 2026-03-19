Ex-Pierburg-Areal: Today plant Layers Park Neuss

Im Rahmen eines Off-Market-Deals hat die Bema Group ein rund 7.130 m² großes Grundstück in Neuss an den Projektentwickler Today Real Estate Development veräußert. Dieser plant die Realisierung eines Gewerbeparks mit mehr als 6.500 m² Bruttogrundfläche. Der Bauantrag soll noch 2026 eingereicht werden. Das Projekt ist Teil der Gesamtentwicklung des ehemaligen Pierburg-Areals und spielt eine zentrale Rolle im laufenden Bebauungsplanverfahren der Stadt.

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