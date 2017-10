Ex-Kika-Eigentümer Koch steigt bei Pema ein

Immobilienentwickler Markus Schafferer hat 49 Prozent seines Unternehmens an die Familie Koch verkauft. Für die Gründerfamilie und jahrzehntelangen Eigentümerfamilie des Möbelhandelskonzerns Kika-Leiner, Friederike und Herbert Koch, ist der Einstieg in das Unternehmen nur ein logischer nächster Schritt. "Seit Jahren arbeiten wir erfolgreich und vertrauensvoll mit Markus Schafferer zusammen, unsere Partnerschaft steht auf einem soliden Fundament. Unter anderem haben wir zusammen den Porr-Tower in Wien gekauft und sind auch mit 49 Prozent an Pema 2 in Innsbruck beteiligt“, erklärte Herbert Koch.

.

„Wir sehen in dieser Partnerschaft eine Win-Win-Situation. Die Pema wird kapitalseitig noch stärker aufgestellt und wir setzen neben Dividenden für unser eingesetztes Kapital auch auf das fundierte Immobilien-Wissen von Markus Schafferer bei unseren eigenen Liegenschaften.“ Dazu zählt unter anderem seit 2015 der aktuelle Firmensitz der Bank Austria, das „Haus am Schottentor“ im 1. Bezirk. Die Familie Koch beauftragte Pema erst kürzlich als exklusiven Immobilien-Entwickler der Premium-Immobilie am Schottentor.