Ex-Hammer-Geschäftsführer gründen Immo-Unternehmen

Die beiden ehemaligen Geschäftsführer bei der Hammer Unternehmensgruppe, Vladislav Georgiev und Marc Maier, haben ein eigenes Immobilienunternehmen gegründet. Die Angularis GmbH ist eine inhabergeführte, auf Opportunistic- und Value Add-Investments, spezialisierte Immobilienplattform. Die Kernkompetenz liegt im Bereich der Projektentwicklung, des Investment- und des aktiven Asset Managements sowie in den damit verbundenen Leistungen. Im Fokus stehen München sowie weitere A- und B-Standorte in Bayern. Die Herangehensweise berücksichtigt das Investoreninteresse und ist von besonderem Verständnis für den Städtebau, die Architektur und immer von dem Blick auf den Menschen geprägt.

„Für unsere erfolgreiche Zeit bei der Hammer Unternehmensgruppe sind wir dankbar. Unsere Perspektive richtet sich daran aus, verantwortlich die Ziele der Shareholder und des öffentlichen Interesses in den Projektzielen zu vereinen“, so Marc Maier.