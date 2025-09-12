Ex-Engel & Völkers-CEO neuer Aufsichtsrat der HausVorteil AG

Die HausVorteil AG hat im Rahmen ihrer Hauptversammlung zentrale Kapitalmaßnahmen abgeschlossen und damit die Grundlage für das geplante Börsenlisting im Oktober 2025 gelegt. Parallel dazu startet voraussichtlich im September die Zeichnung der neuen Unternehmensanleihe „HV GenerationsKapital 2025”.

.

Darüber hinaus wurde Kai Enders in den Aufsichtsrat der HausVorteil AG berufen. Enders ist Gründer und Geschäftsführer der renommierten Makler-Franchisegesellschaft P.A. Graf von Faber-Castell (GvFC Immobilien GmbH) und verfügt über umfassende Erfahrung im Immobiliensektor. Zuvor war er mehrere Jahre CEO DACH und Vorstandsmitglied bei Engel & Völkers sowie seit 2016 Präsident des Deutschen Franchiseverbands e.V.



„Die Wahl von Kai Enders ist für uns ein bedeutender Schritt“, so Dirk Hotopp, Vorstand der HausVorteil AG. „Mit seiner Expertise und seinem Weitblick wird er uns in der anstehenden Expansionsphase entscheidend bereichern.“



Kai Enders, neu gewähltes Aufsichtsratsmitglied der HausVorteil AG, ergänzt: „Die HausVorteil AG verbindet Immobilienexpertise mit innovativen Finanzierungsansätzen und adressiert damit einen wachsenden gesellschaftlichen Bedarf. Ich freue mich darauf, das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu begleiten und gemeinsam mit dem Vorstand die Position am Kapitalmarkt weiter auszubauen.“