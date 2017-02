Ex-BLB-Geschäftsführer muss ins Gefängnis

Einer der größten Korruptionsaffäre des Landes NRW ist mit einer langjährigen Haftstrafe beendet: Der Ex-Chef des landeseigenen Baubetriebs BLB, Ferdinand Tiggemann, ist vom Landgericht Düsseldorf am Montagmorgen wegen Bestechlichkeit und Untreue zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Die Richter des Landgerichts Düsseldorf gingen damit in ihrem Urteil sogar über die Forderung der Staatsanwaltschaft von sechs Jahren Haft hinaus. Mindestens 178.000 Euro Schmiergeld habe er kassiert. Außerdem habe er Informationen weitergegeben, wodurch dem Steuerzahler allein in den abgeurteilten drei Tatkomplexen ein Schaden von sechs Millionen Euro entstand. Sein Komplize, ein Rechtsanwalt aus Rheinland-Pfalz, wurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und zur Zahlung von 200.000 Euro verurteilt. Unmittelbar nach seiner Verurteilung wurde Tiggemann noch im Gerichtssaal verhaftet, da die Richter Fluchtgefahr sahen.

.

Erst vergangene Woche war der in 2012 berufene Landtags-Untersuchungsausschuss in seinem mehr als 800 Seiten umfassenden Abschlussbericht zu dem Ergebnis gekommen, dass vor allem Tiggemann für die Missstände beim BLB verantwortlich ist. Mit viel krimineller Energie seien u.a. Grundstückspreise für Bauvorhaben des Landes in die Höhe getrieben worden. Der Ex-BLB-Chef sei erhebliche Risiken eingegangen und Bedenken in den Wind geschlagen. Der Abschlussbericht, der einstimmig beschlossen wurde, behandelte im Gegensatz zum Gerichtsverfahren aber sämtliche Projekte, wie z.B. auch der Bau des NRW-Landesarchivs im Duisburger Innenhafen, der nicht Gegenstand des Gerichtsverhandlung war. Der Skandalbau hatte nach einer immensen Kostenexplosion - 200 Mio. Euro statt 30 Mio. Euro - schließlich die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen.