EWMG realisiert zwei Kindertagesstätten in Mönchengladbach

Die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH (EWMG) plant die Realisierung von zwei Kindertagesstätten mit je 70 Betreuungsplätzen in modularer Holzkonstruktion. Die Zimmermann Haus GmbH wurde als Totalunternehmer bestellt, der das Kitakonzept auf den städtischen Flächen An der Holter Heide und Carl-Diem-Straße schlüsselfertig umsetzen soll.

.