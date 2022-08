EWMG legt Grundstein für Hauptbahnhof Rheydt

Der neue Hauptbahnhof in Rheydt nimmt konkrete Formen an. Nach dem Rückbau des maroden Altgebäudes feiert die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach im Beisein zahlreicher Gäste die Grundsteinlegung für das multifunktionale Ensemble, das ein wichtiges Projekt im Masterplan 3.0 der Stadt ist.

