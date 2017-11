Evoreal will Bundesbank-Immobilie abreißen

Das direkte Umfeld ist vielleicht nicht ganz so prominent, gleichwohl mit seiner Klientel aus Architekten, Ärzten und Anwälten, inklusive eines gepflegten Villenbestands, durchaus mit der Nachbarschaft vergleichbar, die sich Projektentwickler Evoreal in München-Bogenhausen für sein Projekt „The Grand“ ausgesucht hatte [München: Evoreal startet Vertrieb für „The Grand]. Nun ist Bremen nicht München und die Kohlhökerstraße nicht die Prinzregentenstraße, dafür dürfte die diesmal abzureißende Bestandsimmobilie bekannter sein: Das ehemalige Bundesbank-Gebäude will Evoreal der Abrissbirne überlassen und auf dem 7.000 m² großen Grundstück 120 bis 150 Eigentums- und Sozialwohnungen bauen. Die Mehrfamilienhäuser auf dem Grundstück werden weiterhin bestehen bleiben.

.

Die Stadtplanung haben die Hamburger prinzipiell auf ihrer Seite, wobei Details der 60 Mio. Euro schweren Entwicklung in der Kohlhökerstraße 29 nun zunächst qua städtebaulichem Wettbewerb ausgelotet werden sollen. Dieser wird im ersten Halbjahr 2018 ausgelobt. "Wir haben hier die Chance, in bester Lage ein neues Wohnquartier zu entwickeln, das seiner Lage gerecht wird. Die Neubebauung wird ein Gewinn für die Umgebung sein“, erläutert Marius Marschall von Bieberstein, geschäftsführender Gesellschafter der Evoreal Holding.



Wie auch immer das spätere Konzept aussehen mag, eine Schwierigkeit ist jetzt schon evident: Wie bei Banken halt so üblich steckt im Untergrund ein ziemlich massiver Tresorraum plus angegliederter Technikzentrale. Während das Planungsamt zügig die Änderung des Bebauungsplans in Angriff nehmen will, wird gleichwohl nicht mit einem Baustart vor 2020 kalkuliert.