Evoreal legt Grundstein für die Bramfelder Spitze

Mit der Grundsteinlegung für die „Bramfelder Spitze“ konnte am 13. August 2020 ein weiterer Meilenstein des Projektes gelegt werden. Mit dem Versenken einer Zeitkapsel feierte der Projektentwickler Evoreal gemeinsam mit dem Finanzsenator Dr. Andreas Dressel und knapp 100 Gästen den Start der nächsten Bauphase. „Hier an der Bramfelder Spitze entsteht ein markanter Gebäudekomplex mit hoher städtebaulicher Wirkung. Es freut uns, dass evoreal hier an diesen Standort 1.000 attraktive Arbeitsplätze schafft und einen wichtigen Beitrag zur positiven Entwicklung des Stadtteils leistet. Zusammen mit der benachbarten Entwicklung am Moosrosenweg setzt der Bau deutliche Impulse für das Quartier“, erklärt Dressel. Im direkten Blickfeld zur Zentrale der Otto Group, zwischen Bramfelder Chaussee und der Werner-Otto-Straße, sollen auf einer Bruttogeschossfläche von rund 20.000 m² ca. 1.000 Büroarbeitsplätze entstehen. Neben einer zweigeschossigen Tiefgarage mit Platz für insgesamt 140 Fahrzeuge, sind auch Flächen für Einzelhandel und Gastronomie vorgesehen.

.