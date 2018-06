Evoreal beruft ehemaligen BImA-Chef in den Beirat

Jürgen Gehb

©

Evoreal hat ein neues Beiratsmitglied: Dr. Jürgen Gehb (65) unterstützt mit seiner langjährigen juristischen Erfahrung seit Mai 2018 die Geschäftsführung, bestehend aus Frank Stern, Frank Petersen und Marius Marschall von Bieberstein. Damit löst Gehb Dirk Hasselbring, der sich auf seine Aufgaben als Vorstand der DIC AG in Frankfurt am Main konzentrieren will, ab.

.

Dr. Jürgen Gehb wurde von der Gesellschafterversammlung von Evoreal in den Beirat berufen. Privat lebt er in der Stadt Kassel, wo er u. a. als Richter am Verwaltungsgerichtshof tätig war und vier Jahre lang das Amt des Bürgermeisters innehatte. Als langjähriges Mitglied des Deutschen Bundestages war er u. a. als rechtspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie als Mitglied des Ausschusses für die Wahl der Richter der obersten Gerichtshöfe des Bundes tätig. Zuletzt wirkte Gehb als Sprecher des Vorstandes der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Kürzlich wurde der studierte Jurist in das Präsidium des Zentralen Immobilienausschusses e.V. (ZIA) für das Mitgliedsunternehmen Evoreal gewählt.