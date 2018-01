Evoreal baut 700 Wohnungen in Hamburg

Der Projektentwickler Evoreal hat drei Gewerbegrundstücke mit einer Fläche von knapp 25.000 m² im neu geplanten Quartier rund um den Moosrosenweg im Hamburger Stadtteil Bramfeld erworben, um daraus ein neues Quartier mit mind. 700 Wohnungen und zum Teil gewerblicher Nutzung zu machen. Das Investitionsvolumen liegt bei 210 Millionen Euro und der Baustart ist für 2020 geplant. „Nach Projekten in München, Berlin und Frankfurt, freuen wir uns auf unser erstes großes Entwicklungsprojekt in Hamburg“, erklärt Marius Marschall von Bieberstein, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens.

.

Die von der Evoreal erworbenen Grundstücke werden derzeit noch gewerblich und größtenteils als Parkplatz von der Otto Gruppe genutzt. Sie liegen beidseitig am Moosrosenweg, südlich seiner Einmündung zur Bramfelder Chaussee. Die Grundstücke sollen im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens zu einem Quartier mit größtenteils wohnwirtschaftlicher Nutzung umgewandelt werden. Es entsteht ein Mix aus 1 bis 5 Zimmer-Wohnungen. Auf Grundlage der Regelungen des „Hamburger Bündnisses für Wohnen“ werden ein Drittel der Wohnungen sozial gefördert sein. Die weiteren Einheiten teilen sich in Eigentumswohnungen und freifinanzierte Mietwohnungen auf. Der Siegerentwurf für den städtebaulich freiraumplanerischen Wettbewerb, an dem sich zehn Büros beteiligten, ist von KPW Papay Warncke und Partner Architekten aus Hamburg.



„Neben Miet- und Eigentumswohnungen sowie einer Kita planen wir hier u. a. auch geförderte Mietwohnungen für Auszubildende und Studenten – und sorgen somit für ein modernes und lebendiges Quartier“, erklärt Geschäftsführer Frank Stern. „Ein weiteres besonderes Merkmal wird der Moosrosenpark sein, der öffentlich für alle zugänglich ist und der Mittelpunkt des Quartiers werden soll“, sagt Finn Warncke, Partner bei KPW Papay Warncke und Partner Architekten mbB.





Ebenfalls Teil der Evoreal-Entwicklung ist die seit Jahren brachliegende sogenannte „Bramfelder Spitze“ zwischen Bramfelder Chaussee und Werner-Otto-Straße. Dort ist eine gewerbliche Nutzung mit Büros und ggfs. Einzelhandel, Gastronomie und/oder einem Hotel vorgesehen.



Des Weiteren können in dem Stadtentwicklungsgebiet noch weitere 500 Wohnungen auf dem benachbarten 20.000 m² großen Vattenfall-Grundstück errichtet werden, dass derzeit noch zum Verkauf steht.