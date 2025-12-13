Evoque startet Lernplattform für private Immobilieninvestments

Mit Evoque geht in Berlin ein neues Start-up an den Start, das Einsteiger strukturiert an Immobilieninvestments heranführen will. Das Angebot kombiniert Präsenz-Workshops mit digitalen Modulen und richtet sich an Menschen ohne Vorerfahrung, die fundierte Entscheidungen im Immobilienbereich treffen wollen.

.

„Viele Menschen möchten sich mit Immobilien beschäftigen, scheuen aber den ersten Schritt, weil sie nicht wissen, wie sie das Thema sinnvoll strukturieren sollen. Wir haben oft gesehen, wie viel leichter der Einstieg fällt, wenn jemand die typischen Fragestellungen erklärt und dabei hilft, Prioritäten zu setzen. Genau an dieser Stelle möchten wir unterstützen: Wir begleiten Einsteiger durch den Anfang, ordnen Informationen ein und zeigen, worauf es wirklich ankommt“, sagt Vanessa Jung, Co-Gründerin von Evoque und Geschäftsführerin der Jung Projekt GmbH.



Der Einstieg in das Programm erfolgt über kompakte, kostenpflichtige Präsenz-Workshops. Dort sollen die Teilnehmenden ihre persönliche Investmentstrategie entwickeln, Standortfaktoren analysieren, Kalkulationen und Bankgespräche üben, sich mit Management- und Soft-Skills beschäftigen und Verhandlungsstrategien trainieren. Ergänzend dazu bietet das Unternehmen digitale, kostenpflichtige Mitgliedschaften in mehreren Stufen an, die laut des Start-ups Vertiefungsmaterialien, Q&A-Sessions und praktische Tools umfassen sollen. In den höheren Modulen sollen zudem Objektbegehungen und individuelle Analysen hinzukommen.