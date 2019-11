Landmarken entwickelt in Krefeld, Aachen und Münster

Die Projektpipeline der Landmarken AG ist prall gefüllt. Das Unternehmen hat von Evonik ein Grundstück in Krefeld erworben und plant dort die Errichtung eines Innovationscampus'. Außerdem hat das Unternehmen vor einer Woche die Baugenehmigung für das Werkquartier am Guten Freund in Aachen bekommen und lässt dort bereits die Bagger rollen. Darüber hinaus plant der Projektentwickler in der Loddenheide in Münster einen Büro-Campus.





