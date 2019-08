EVIC beruft Constantin M. Klementz zum Director Investment

Constantin M. Klementz

© EVIC

Engel & Völkers Investment Consulting GmbH (EVIC) hat zum 1. Juli 2019 Constantin M. Klementz als Director Investment am Standort Hamburg eingestellt. Er wird in seiner neuen Position das Immobilien-Portfoliogeschäft in Deutschland und Europa weiter ausbauen und den weiteren strategischen Aufbau des gewerblichen Portfoliobereichs vorantreiben. Hierzu zählen die Beratung und Transaktion von Immobilienportfolios und großen Einzelinvestments in sämtlichen gewerblichen Nutzungsarten.

.

Der Rechtsanwalt und Immobilienökonom (ebs) war zuletzt bei der Deka Immobilien GmbH tätig und verantwortete zahlreiche nationale und internationale An- und Verkaufsmandate des Unternehmens. Er blickt auf eine über 20-jährige Karriere in der Immobilienbranche zurück, darunter auch auf eine selbständige Tätigkeit als Unternehmensberater für Mandanten wie Ernst & Young Real Estate GmbH, KMPG und andere.



„Wir setzen den Wachstumskurs der EVIC konsequent fort und freuen uns, mit Constantin Klementz einen außerordentlich erfahrenen Mitarbeiter gewonnen zu haben, der eine große Bereicherung für unsere Mandanten wie auch unser Team darstellt. Constantin Klementz ist ein wichtiger Teil unserer weiteren Expansion im Gewerbe-Investmentgeschäft, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Europäischen Ausland", kommentiert Andreas Ewald, Geschäftsführender Gesellschafter der EVIC.