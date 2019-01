Eversheds Sutherland verstärkt sich mit Martina Sradj als Neuzugang in München

Eversheds Sutherland baut ihre deutsche Praxis weiter aus und verstärkt nun auch ihre Steuerrechtspraxis. Mit Martina Sradj stößt zum Januar 2019 eine erfahrene Steuerexpertin zu Eversheds Sutherland in München. Martina Sradj wechselt zunächst als Counsel von der Real I.S. Gruppe, dem auf Immobilieninvestments spezialisierte Fondsdienstleister der BayernLB, wo sie seit 2015 die Steuerabteilung leitete. Zuvor war die studierte Betriebswirtin als Leiterin der Steuerabteilung bei Hannover Leasing und als Steuerberaterin bei Ernst & Young tätig.

Martina Sradj bringt langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche sowie bei der steuerlichen Gestaltung von nationalen und länderübergreifenden Immobilientransaktionen und -finanzierungen mit. Als Steuerberaterin ist sie vor allem auf Financial Services, einschließlich Asset Manager, Banken, Versicherungen und Kapitalverwaltungsgesellschaften, spezialisiert. Dabei liegt ihr Fokus auf der Konzeption und Implementierung von in- und ausländischen regulierten und unregulierten Kapitalanlageprodukten für institutionelle Anleger. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Konzernbesteuerung und -finanzierung sowie im transaktionsbezogenen Steuerrecht.