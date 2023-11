Everest-One-Fonds verkauft Gewerbeimmobilie in Oberhausen

Der Everest-One-Fonds vermeldet den Verkauf einer Gewerbeimmobilie in Oberhausen. Das Anwesen wurde ursprünglich vom Mercureim-Fonds erworben und 2020 an den Everestone-Fonds übertragen.

.

Im Rahmen des Revitalisierungskonzepts des Fonds wurde im Jahr 2022 eine umfassende Renovierung einer Wohneinheit im Gebäude durchgeführt. Die neu gestalteten Räume wurden erfolgreich von der Jurag Haus- und Immobilienverwaltungs GmbH & Co. KG an neue Mieter vermietet.



Heute befinden sich auf über 1.000 m² Grundstücksfläche mehrere vermietbare Flächen von knapp 2.500 m² auf drei Stockwerken. Es gibt mehrere Tiefgaragenstellplätze. Der zugehörige Fahrzeugaufzug wurde komplett generalüberholt. Größter Ankermieter ist die Deutsche Bank, die bereits seit 2005 in der Paul-Reusch-Straße 43 ansässig ist.



Das Gebäude befindet sich in bester Lage im Stadtzentrum von Oberhausen. Die Fußgängerzone des Stadtzentrums ist nur wenige Meter entfernt, direkt gegenüber liegt der Saporoshje-Platz. Die kurze Entfernung zum Hauptbahnhof ist ein weiteres Plus: Dieser ist nur 500 Meter vom Gebäude entfernt.



Der Verkauf wurde durch die Unterstützung und Vermittlung der Anturas AG ermöglicht. K&L Gates war für die rechtliche Unterstützung des Verkäufers zuständig. Das Objekt wird auch in Zukunft von der Jurag Haus- und Immobilienverwaltungs GmbH & Co. KG verwaltet. Zu Käufer und Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.