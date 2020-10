Das Indoor-Farming-Unternehmen &ever hat eine 500 m² große, repräsentative Loftfläche in der Tölzer Straße 2 in München angemietet. &ever reiht sich in den bunten Mietermix aus jungen, kreativen und renommierten Mietern des Gewerbeareals mit Campusflair im Besitz der Schwarzbaum GbR ein. NAI apollo hat den Mieter bei der Suche nach geeigneten Flächen in München beraten.

.