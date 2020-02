Eventunternehmen unterzeichnet langjährigen Mietvertrag in Hamburg

Eines der führenden Unternehmen in Deutschland für Eventdienstleistungen sowie Konferenz- und Veranstaltungstechnik erweitert seine Lagerkapazitäten und optimiert die Effizienz seiner Lagerstrukturen. Auf Beratung und Vermittlung von Realogis hat die Gahrens+Battermann GmbH & Co. KG einen langjährigen Mietvertrag direkt am Autobahnkreuz Hamburg-Süd in einer Neubauanlage unterzeichnet.

„Das Objekt im Georgswerder Bogen wurde 2018 errichtet und bietet Gahrens+Battermann eine moderne Top-Ausstattung inklusive Fußbodenheizung und Photovoltaikanlage sowie die Möglichkeit eines nutzergerechten Innenausbaus“, kommentiert Rasmus Werner, Consultant bei der Realogis Immobilien Hamburg GmbH. Die Einheit umfasst ca. 1.200 m² Hallen, ca. 320 m² Büro- sowie ca. 120 m² Rampenfläche und 18 Außenstellplätze für Pkw und Lkw.



„Mit dem Umzug unserer Niederlassung nach Hamburg-Georgswerder erhöhen wir unsere Leistungsfähigkeit“, sagt Christian Kostiuk, Geschäftsführer bei Gahrens+Battermann. „Durch den unmittelbaren Zugang zur B75 schaffen wir direkte Verbindungsmöglichkeiten zur Autobahn A1 und damit zu unseren weiteren norddeutschen Standorten in Bremen und Hannover sowie in Berlin.“ Vorangegangen war die Übernahme der Hamburg Showtechnik HST GmbH vor rund eineinhalb Jahren, einem der großen Hamburger Anbieter für Veranstaltungstechnik. Gahrens+Battermann mit Hauptsitz in Bergisch-Gladbach wurde 1983 gegründet und betreibt mittlerweile deutschlandweit mit insgesamt 350 Mitarbeitern 11 weitere Standorte.



Mit der Neuvermietung durch Realogis ist das insgesamt über ca. 3.500 m² umfassende Objekt voll vermietet. Vermieter und Eigentümer ist die Greengrocer GmbH, die das Objekt zur Eigennutzung erbaut und nunmehr eine Hallenhälfte zur Vermietung freigegeben hat.