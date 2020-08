Event-Arena für 20.000 Besucher am Flughafen München geplant

Am Flughafen München könnte in den nächsten Jahren eine großen Multifunktionshalle errichtet werden. Das sogenannte MUC Convention Center soll dabei Platz für rund 20.000 Besucher bieten und vor allem bei Konzerten, Kongressen und TV-Aufzeichnungen zum Einsatz kommen. Hinter dem Projekt steht die SWMunich Real Estate GmbH, ein Joint Venture des Freisinger Unternehmens Logo Partners GmbH und der KGAL GmbH & Co KG, die das Objekt nach Fertigstellung langfristig im Bestand halten will. In einer nicht öffentlichen Sitzung des Freisinger Planungsausschusses wurden für das Projekt eine Investitionssumme von rund 200 Millionen Euro genannt.

.

Laut der beiden Geschäftsführer Lorenz Schmid und Gert Waltenbauer verfügt der Flughafen München über genügend Grundfläche für den Bau eines solches Gebäudes. Die rund 18.000 m² große Halle soll im Nordwesten des Flughafens entstehen. Bei einem raschen und reibungslosen Genehmigungsverfahren könnte sie bereits im Jahr 2024 in Betrieb gehen.



Viele blicken dem Bau jedoch mit großer Skepsis entgegen. Der Freisinger Landtagsabgeordnete Benno Zierer sieht vor allem Probleme bei der Verkehrserschließung und fordert in diesem Zusammenhang klare Vorgaben der Stadt Freising. Christian Magerl, Sprecher des Anti-Startbahn-Bündnisses „Aufgemuckt“ und ehemals langjähriger Landtagsabgeordneter der Grünen meint, dass eine Event-Arena mit dem eigentlichen Flughafen-Geschäft nichts mehr zu tun habe und der Flughafen langsam zu einer eigenen Stadt wird. Das möchte er auf keinen Fall mittragen. Ebenso sieht es seine Parteikollegin Susanne Günther, Sprecherin der Grünen-Stadtratsfraktion, die solche Kuturhotspots in den Städten verortet sieht und der FMG vorwirft lediglich neue Wege zu suchen, um das Fluggeschäft anzukurbeln. Mit Kultur hätte das wenig zu tun. Hinzu kämen noch die möglichen Verkehrsprobleme, ähnlich wie am Olympiastadion oder der Allianz-Arena. Die Projektentwickler verweisen in diesem Punkt allerdings auf eine erste in 2019 durchgeführte Machbarkeitsstudie, die belegen soll, dass das Vorhaben aufgrund der „antizyklischen Nutzung“ bei großen Veranstaltungen an Abenden und am Wochenende funktioniere.



Laut den Projektentwicklern ist die Standortentscheidung jedoch noch nicht endgültig gefallen. Die vorhandene Infrastruktur am Flughafen spricht klar für den Bau an diesem Standort. Die Flughafen München GmbH, der das Grundstück gehört, bestätigte auf Presseanfrage, dass bereits erste Gespräche dazu stattgefunden haben, will sich aber im Detail nicht weiter dazu äußern.