EVC Mezzanine Fonds spendiert rund 18 Mio. Euro für zwei Corestate-Mandate

Die Engel & Völkers Capital AG arrangiert für zwei Corestate-Mandate Mezzanine-Finanzierungen von rund 18 Mio. Euro. Bei den Projekten handelt es sich zum einen um die Umwandlung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der bekannten Parfümmarke „4711“ in Köln in einen hochwertigen Studenten- und Serviced-Apartments-Komplex. Das zweite Projekt befindet sich in Frankfurt. Hier entwickelt der Investor in unmittelbarer Nähe zur Haupteinkaufsstraße Zeil moderne und hochwertige Serviced-Apartments. Beide Projekte erhalten die Mittel aus dem EVC Mezzanine Fonds.

.

„Seit bereits fünf Jahren bieten wir professionellen Investoren die Möglichkeit, über unseren EVC Mezzanine Fonds an vielversprechenden Immobilien-Projekten in Deutschland und Österreich zu partizipieren. Dabei stehen Neubau-Projekte sowie Revitalisierungen von Wohn- und Gewerbeimmobilien an Standorten mit positiven Marktprognosen im Fokus. Wir sind davon überzeugt, dass auch diese beiden Projekte wieder attraktive Renditen für unsere Investoren erzielen,“ sagt Tomasz Kalemba, Mitglied des Vorstands der Engel & Völkers Capital AG.



Am Standort Köln entwickelt Corestate im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Parfümmarke „4711“ in der Venloer Straße 241-245, welches der Investor 2017 erworben hatte [Corestate will aus 4711 Haus Aparthotel machen], das Projekt „13“: 136 Studenten-Apartments, die unter der Marke „Youniq“ betrieben werden und 112 Serviced-Apartments für die Corestate-Marke „Joyn“. Dieses Projekt wird mit 10,8 Mio. Euro durch den EVC Mezzanine Fonds finanziert. Die Fertigstellung ist noch in 2020 geplant.



In Frankfurt entwickelt Corestate das Projekt „Across“: 100 Serviced-Apartments entstehen in direkter Innenstadtlage und werden ebenfalls unter „Joyn“ betrieben. Den Gebäudekomplex, in dem das Micro-Apartment-Projekt derzeit entsteht, hatte der Investor 2016 erworben [Corestate entwickelt Micro-Apartments in Frankfurts 1A-Lage]. Hier beträgt die Finanzierung sieben Mio. Euro durch den EVC Mezzanine Fonds. Die Fertigstellung ist für Q2/2021 vorgesehen.