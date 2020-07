Der Evangelische Regionalverband Frankfurt und Offenbach hat eine Teilfläche seiner Liegenschaft an der Friedrich-Ebert-Anlage 33 und Hohenstaufenstraße 30-32 in Frankfurt an Becken verkauft. Die Liegenschaft, die an das vom Land Hessen verkaufte Polizeipräsidium angrenzt , hat eine Gesamtfläche von rund 3.100 m², von der eine Teilfläche von rund 2.450 m²…

[…]