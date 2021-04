Evangelischer Pressedienst bezieht neuen Standort in Düsseldorf

Hohe Straße 53

Der epd-Landesdienst West mietet eine Bürofläche in dem Büro- und Geschäftshaus Hohe Straße 53 in der Carlstadt. Vermieter der repräsentativen Liegenschaft am Schwanenmarkt ist die Setareh & Söhne GmbH. Die älteste deutsche Nachrichtenagentur verlegte ihren Sitz jetzt von Düsseldorf-Stockum hierher. Aengevelt war vermittelnd tätig.

Der Landesdienst West legt einen Schwerpunkt auch auf landespolitische Berichterstattung aus Nordrhein-Westfalen und suchte daher einen zentralen Standort in der Nähe von Landtag, Staatskanzlei und Ministerien. Dieser Standort, an dem die Nachrichtenagentur epd auch räumlich am Puls der Zeit sein kann, wurde mit den hochwertigen Büroflächen in der Innenstadt nahe dem Carlsplatz nun gefunden“, erläuterte Laura Rozowski, Vermietungsexpertin von Aengevelt Düsseldorf.