Evangelische Gesellschaft mietet in Stuttgart-Bad Cannstatt

Die Evangelische Gesellschaft Stuttgart hat auf exklusive Beratung durch das Maklerhaus Angermann eine neue Bürofläche mit 800 m² in der Waiblinger Straße 12 in Stuttgart-Bad Cannstatt angemietet. Derzeit wird das Gebäude durch den Eigentümer Primo Holding umfassend saniert. Des Weiteren wurden über Angermann zwei Büroflächen mit jeweils ca. 220 m² im Maybach-Center in Stuttgart-Feuerbach und am Rotebühlplatz 5 erfolgreich vermietet.

