Eva-Maria Zurek übernimmt CEO-Posten bei der P&P Group

Eva-Maria Zurek

© P&P Group/Fotograf: Gerhard Theisler

Unternehmensgründer und Investor Michael Peter übergibt den Staffelstab an Eva-Maria Zurek. Die langjährige Führungskraft, die zuletzt als COO die Geschicke des Unternehmens bestimmt hat, wird künftig als CEO des Bereichs Real Estate Deutschland das Wachstum des Unternehmens verantworten.

„Es erfüllt mich mit Dankbarkeit und Freude, die P&P Plattform Real Estate Deutschland sehr kompetenten und P&P-leidenschaftlichen Führungskräften, mit Frau Zurek an der Spitze, anzuvertrauen und damit die nächste Wachstumsphase einzuleiten.„, so Michael Peter, Gründer der P&P Group. “Das gibt uns die Möglichkeit, die Internationalisierung der P&P in Großbritannien sowie Rivus Capital dynamisch voranzutreiben! Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dieser konsequente und mutige Schritt der Internationalisierung, gerade in dieser Zeit, einer der bedeutendsten und besten Entscheidungen in unserer Unternehmensgeschichte ist und sein wird!“



Michael Peter selbst wird seine Energie und sein Know-how verstärkt in die Segmente Private Equity und Venture-Capital einbringen, die er in den letzten zwei Jahren unter der Marke Rivus Capital geschaffen hat [wir berichteten]. Rivus Capital konzentriert sich darauf, in Wachstumsunternehmen im Impact-Bereich zu investieren, mit dem Ziel, eine nachhaltige, saubere, sichere und gesunde Welt für aktuelle und zukünftige Generationen zu schaffen.



Ein weiterer Schwerpunkt seines Wirkens wird in der Internationalisierung des Wachstums und in der Begeisterung externer Investoren liegen. Ziel ist es, auch außerhalb Deutschlands aktiv zu werden und neue Märkte zu erschließen. Kürzlich erfolgte der Markteintritt in Großbritannien.