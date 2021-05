Eva Escaig ist neue Head of Occupier Services bei Colliers

Colliers hat Eva Escaig zur neuen Head of Occupier Services in Deutschland ernannt. Escaig verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Immobilienwirtschaft und wird zum 1. Juli als Teil des Executive Leadership Teams starten. Sie nimmt ihre Aufgaben vom Standort München aus wahr und berichtet direkt an Matthias Leube, CEO von Colliers in Deutschland.

.

Escaig war zuvor in ähnlicher Funktion bei Cushman & Wakefield tätig und leitete dort als Head of Transaction Management das deutsche Team. Sie verfügt über Abschlüsse als Bauingenieurin, Architektin und im Bereich Real Estate Management, kombiniert mit vielfältigen beruflichen Erfahrungen.



Mit dem Einstieg von Escaig hat Colliers die Nachfolge-Regelung für Wolfgang Speer abgeschlossen, der die Bereiche Office Letting und Occupier Services in Personalunion geleitet hatte. „Durch Stephan Bräuning als Head of Office Letting, Hermann Schnell als Head of Architecture & Workplace Consulting und Eva Escaig als Head of Occupier Services haben wir nun die Möglichkeit, unsere Beratungsleistungen auf das nächste Level zu heben und den Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu ebnen. Alle drei werden strategisch sehr eng zusammenarbeiten und für eine starke Performance ihrer Teams sorgen“, so Leube.