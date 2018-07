Eva Appeldorn übernimmt internationale Immobilienfinanzierungen bei der BayernLB

Eva Appeldorn hat die Leitung der Abteilung Internationale Immobilienfinanzierung Europa im Bereich Immobilien der BayernLB übernommen. Im Fokus der neuen Abteilung stehen die wirtschaftliche und rechtliche Strukturierung sowie die Erarbeitung von Kreditlösungen für den Kunden. Mit ihrem spezifischen Produkt Know-how begleitet Eva Appeldorn zusammen mit ihren Spezialisten Kunden im internationalen Immobilienfinanzierungsgeschäft in Europa, dabei insbesondere das Geschäft der Niederlassungen Paris und Mailand.

Schwerpunkte des Immobiliengeschäfts der Niederlassungen Paris und Mailand sind Finanzierungen von Büro-, Einzelhandels- und Logistikimmobilien. Die BayernLB betreut hier die Kunden direkt vor Ort aus den Niederlassungen und wird mit der Unterstützung der Kollegen aus der Münchner Zentrale noch näher die Anforderungen der italienischen und französischen Kunden begleiten können.



Eva Appeldorn studierte Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Banking und Finance an der dualen Hochschule Baden-Württemberg und erwarb neben dem Abschluss als Diplom-Betriebswirtin auch den Bachelor of Arts an der Open University London. Mit ergänzendem Abschluss als Immobilienfachwirtin vertiefte sie ihr Immobilien Know-how anschließend, während sie dann 2008 ihre Bankkarriere bei der BayernLB startete. Dort war sie in verschiedenen Fach- und Führungspositionen immer in engem Bezug zur Immobilienbranche bis heute tätig. Eva Appeldorn spezialisierte sich hierbei früh auf den Bereich Real Estate Finance, arbeitete zeitweise aber auch im Bereich Strategie- und Vertriebssteuerung wie in konzernübergreifenden Projekten.