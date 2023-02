E&V wird Leadmakler für Strabags H3ö

Unter einer Vielzahl gewerblicher Makler entschied Engel & Völkers Commercial in der vergangenen Woche das Rennen um die Vermarktung H3ö für sich. Die Strabag Real Estate realisiert drei Gebäude unterschiedlicher nachhaltiger Bauart im Hannoveraner Stadtteil Groß-Buchholz [wir berichteten].

So wird das 7.600 m² große „Cleo” ausschließlich mit nachhaltigen Materialien, wie Recycling-Beton, errichtet und die Fassade umfangreich bepflanzt. Bei „Mona” kommt eine Ziegelbauweise zum Einsatz, durch die bei dem Gebäude mit 8.000 m² kein weiteres Dämmmaterial notwendig ist. Mit „Woody” entsteht ein 6.000 m² großer Holzhybridbau. Die DGNB-Gold zertifizierten Gebäude bilden einen Campus, der den kommunikativen Austausch der Mieter anregt und eine Art Mini-Silicon-Valley entstehen lässt. In der Außenanlage sind umfangreiche Begrünungen geplant und andere ökologische Projekte angedacht, wie Bienenkästen oder ein Außenarbeitsbereich „Grünes Zimmer”. Die Baugenehmigungen für Mona und Cleo liegen bereits vor [wir berichteten].



„Das H3ö ist als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit konzipiert. Nicht nur die ressourcenschonende Bauweise, sondern auch das Energiekonzept sind ein neuer Meilenstein in der Branche. Die drei Eisspeicher der Gebäude mit jeweils ca. 600 m³ Volumen ermöglichen in Kombination mit Photovoltaikanlagen eine nahezu autarke, klimaneutrale Wärme- und Kälteversorgung – und das zu absolut wettbewerbsfähigen Konditionen„, erklärt Detlev Neuhaus, Strabag Real Estate Bereichsleiter Hannover.



Neben der Förderung des sozialen Austauschs durch den Campus-Charakter des Ensembles, werden seitens der Strabag Real Estate weitere soziale Vorhaben verfolgt. So ist u.a. ein inklusives Projekt für den Betrieb einer Kantine mit einer gemeinnützigen Hannoverschen Einrichtung im Gespräch.



„Das H3ö ist ein durchdachtes und innovatives nachhaltiges Konzept. Insbesondere bei Young Professionals punktet die Mischung aus Ökologie, modernen Arbeitsplätzen und sozialer Interaktion. In Zeiten des Fachkräftemangels ein weiteres starkes Argument für das Projekt. In dieser frühen Phase bietet es Mietinteressenten die Möglichkeit, ihre künftigen Büroflächen in Kooperation mit dem Entwickler den eigenen Bedürfnissen entsprechend zu planen. Gleichermaßen ist die Anbindung sehr gut – mit fußläufig zu erreichenden Bus- und Bahnstationen, den anliegenden regionalen Fahrradrouten 10 und 11 sowie dem Messeschnellweg. Im ersten Schritt suchen wir einen Ankermieter, mit dessen Unterschrift unmittelbar der Bau von Mona und Cleo beginnt. Mit ersten Interessenten führen wir bereits konkrete Gespräche“, so Thorsten Illmer, Leiter Büroflächen Engel & Völkers Commercial Hannover.