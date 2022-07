EV Smart Money ermöglicht exklusive Immobilieninvestments

Engel & Völkers Smart Money bietet künftig Zugang zu exklusiven Immobilieninvestments, die sonst nur institutionellen Investoren vorbehalten sind. Über die digitale Plattform können semiprofessionelle und professionelle Anleger nach einmaliger erfolgreicher Registrierung schnell und einfach an ausgewählten Immobilieninvestments partizipieren.

“Bereits bei unserem Start hatten wir Premium-Anlagemöglichkeiten im Immobiliensegment angekündigt und freuen uns sehr, dass unsere digitale Investmentplattform nun gelauncht wurde”, sagt Marcus Joachim, CEO der EV Smart Money Holding GmbH.



Für das erste Investment kooperiert Engel & Völkers Smart Money mit der Immac Holding AG. Seit ihrer Gründung 1997 hat die Immac Group rund zwei Milliarden Euro in mehr als 170 Betreiberimmobilien investiert. Bei der nun über Engel & Völkers Smart Money vollständig digital zugänglichen Anlagemöglichkeit handelt es sich um einen bereits zugelassenen Spezialfonds, der zwei Sozialimmobilien in Bayern erworben hat [wir berichteten].



“Für die erste Investment-Opportunität haben wir uns bewusst für ein eher defensives Produkt entschieden”, erläutert Christoph Wontke, CIO der EV Smart Money Holding GmbH. “Beide Sozialimmobilien sind langfristig an einen Betreiber mit langem Track Record verpachtet. Die Pachtverträge sind inflationsindexiert. Die bereits laufenden Pachteinnahmen ermöglichen attraktive monatliche Ausschüttungen ab Investitionsbeginn”, so Wontke weiter. Eine Beteiligung ist ausschließlich für semiprofessionelle und professionelle Investoren möglich, die Mindestanlagesumme beträgt 200.000 Euro.



Engel & Völkers Smart Money plant weitere Investmentmöglichkeiten über ihre Plattform. “Wir arbeiten bereits an weiteren exklusiven immobilienbezogenen Anlage-Opportunitäten, wie beispielsweise Infrastrukturinvestments”, sagt Wontke.