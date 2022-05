EV Digital Invest wirbt über 12 Mio. Euro für neue Projekte ein

Die EV Digital Invest AG vermeldet kurz nach dem Börsengang einen weiteren Platzierungsrekord. In den letzten Wochen wurde der geplante Anteil des Investitionsvolumens von rund 12,3 Mio. Euro bei privaten Anlegern eingesammelt.

Mit dem platzierten Eigenkapital werden anteilig die drei Immobilienprojekte „Eco Living Lichtenrade“ in Berlin (3,8 Mio. Euro), das „Ensemble am Wissenschaftspark in Potsdam“ (2,5 Mio. Euro) sowie das „Stadthaus `Mozart´ II“ (6,0 Mio. Euro) in München realisiert. Letzteres ist das bisher größte Projekt, das über die im Jahr 2017 gegründeten Plattform für digitale Immobilieninvestments finanziert wurde und setzt auch darüber hinaus Maßstäbe.



„Die außergewöhnlich kurze Funding-Phase von nicht einmal fünf Stunden für unser bisher größtes Projekt „Stadthaus `Mozart´ II“ bestätigt, dass wir uns mit den hochwertigen und lukrativen Projekten, die wir auf unserer Plattform zur Beteiligung anbieten, großes Vertrauen unserer Anleger erarbeitet haben. Mit dieser starken Investorenbasis und einer gut gefüllten Projektpipeline sehe ich uns für weiteres Wachstum bestens aufgestellt", so Marc Laubenheimer, Co-CEO der Gesellschaft.



Die Projektentwicklung „Stadthaus Mozart II“ in gesuchter Lage des Bezirks Neuhausen-Nymphenburg umfasst 27 Eigentumswohnungen gehobener Ausstattung. Fast alle der Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen verfügen über Terrassen, Dachterrassen oder Balkone. Die beiden mehrgeschossigen Gebäudeteile sind unterirdisch über eine zweigeschossige Tiefgarage mit 27 Pkw- und 51 Fahrradstellplätzen verbunden. Zum Grundstück gehören zudem Grünflächen sowie ein Kinderspielplatz im Innenhof. Die Baumaßnahmen für den Neubau schreiten voran und der Rohbau der Untergeschosse ist bereits abgeschlossen. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2023 geplant. Anleger erhalten eine feste Verzinsung von jährlich 5,5 Prozent der Einlage. Der Finanzierungszeitraum läuft maximal bis zum 11. Juni 2023.



Das Neubauprojekt „Eco Living Lichtenrade“ sieht die Errichtung von 22 Reihenhäusern nebst eigenem Stellplatz in nachhaltig-ökologischer Holzhybridbauweise am Stadtrand von Berlin vor. In ruhiger und naturnaher Lage des Bezirks Tempelhof-Schöneberg werden bis Ende 2023 acht Häuser mit einer Wohnfläche von 168 m² sowie weiter 14 Einheiten mit einer Wohnfläche von 133 m² entstehen. Die Gebäude werden über Brennstoffzellen beheizt und mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach ausgestattet. Anleger erhalten eine Festverzinsung in Höhe von 5,6 Prozent pro Jahr. Die geplante Laufzeit beträgt rund 24 Monate, bei vorzeitiger Kündigung jedoch mindestens 19 Monate.



Verteilt auf vier Gebäude entstehen nach der erfolgten Revitalisierung derzeit zehn Wohneinheiten zwischen 45 und 189 m² im grünen Stadtteil Teltower Vorstadt der Landeshauptstadt Potsdam. Acht Einheiten sind als Maisonette-Wohnungen geplant, alle verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse. Zudem sind fünf Außenstellplätze auf dem mehr als 1.500 m² großen Grundstück vorgesehen. Die Fertigstellung soll im Verlauf des zweiten Halbjahres 2022 erfolgen. Anleger profitieren von einer festen Verzinsung von 5,6 Prozent pro Jahr bei einer geplanten Laufzeit bis zum 15. April 2024, die jedoch bei vorzeitiger Tilgung des Darlehensnehmers um drei Monate verkürzt werden kann.



Die Investment-Plattform Engel & Völkers Digital Invest hat als erstes Unternehmen im laufenden Börsenjahr einen Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse durchgeführt. Mit den Mitteln aus der Aktienplatzierung soll das Wachstum der Gesellschaft weiter forciert werden.