EV Digital Invest steigert operative Einnahmen um 46 %

Die Engel & Völkers Digital Invest (EV Digital Invest AG) hat ihren ersten Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht und bestätigt die vorläufigen Zahlen für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2022. Die operativen Einnahmen stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 46 % auf rund 2,6 Mio. Euro (H1 2021: 1,8 Mio. Euro).

.

Unter Berücksichtigung sämtlicher außerordentlicher Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Börsengang ergibt sich für das erste Halbjahr 2022 ein bereinigtes EBIT von -0,1 Mio. Im selben Zeitraum wuchs das Finanzierungsvolumen um rund 59 % auf rund 25,6 Mio. Euro (H1-2021: 16,1 Mio. Euro). Damit blickt die Gesellschaft auf ein erfolgreiches Halbjahr in einem sehr herausfordernden Marktumfeld zurück.



„Das erste Halbjahr 2022 markiert einen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. Uns ist als erstem Unternehmen im aktuellen Börsenjahr der Gang an die Börse Frankfurt gelungen. Zudem haben wir gemeinsam mit unseren Anlegern eine Reihe an vielversprechenden Immobilienprojekten über unsere Plattform finanziert. Dass wir im ersten Halbjahr das Finanzierungsvolumen um mehr als 50 % steigern konnten, zeigt, dass wir mit unseren Anlegern auch in herausfordernden Zeiten Investmentopportunitäten ergreifen und gemeinsam mit Augenmaß wachsen“, kommentiert Marc Laubenheimer, Co-CEO.



Mit der am 2. August 2022 kommunizierten nachjustierten Wachstumsstrategie wurde die Geschäftsentwicklung auf die aktuell volatilen Marktbedingungen ausgerichtet. In diesem Zuge wurden Prozesse weiter optimiert und die Kostenbasis reduziert – insbesondere bei den Personalkosten, Marketingausgaben sowie Dienstleister- und Drittkosten.