E&V AM und Rockfield lancieren Wohnimmobilienfonds

Die Engel & Völkers Asset Management kooperiert für ihren neuen Wohnimmobilienfonds EVR Dutch Residential Fund 1 mit dem niederländischen Projektentwickler Rockfield Real Estate. Der neue Fonds richtet sich an professionelle und semiprofessionelle europäische Investoren, die in den niederländischen Wohnungsmarkt investieren wollen.

.

Der Fokus des Fonds liegt auf bezahlbaren Wohnungen insbesondere für Studenten und junge Berufstätige in niederländischen Großstädten mit starkem Wachstumspotenzial. Vor allem nachhaltige, energieeffiziente Neubauten mit Community-Charakter sollen für den EVR Dutch Residential Fund 1 erworben werden. Erste Projekte in den Top 5 Städten der Niederlande, einschließlich Amsterdam, sind bereits ausgewählt.



“Wir haben uns für unseren zweiten Fonds für Wohnimmobilien in den Niederlanden entschieden, weil das Marktumfeld stimmt: Der Bedarf insbesondere an kleinen, bezahlbaren Wohnungen ist groß und wird weiter wachsen. Anders als in Deutschland ist durch die Regulierung in den Niederlanden zudem von einer stabilen Mietpreisentwicklung auszugehen”, erläutert Anton Tjoonk, Geschäftsführer EV Asset Management GmbH, die Strategie. “Mit Rockfield Real Estate haben wir einen erfahrenen Partner und einen exzellenten Zugang zu interessanten Projekten.”



Die Zahl der Haushalte in den Niederlanden wächst noch schneller als die Einwohnerzahl, die kontinuierlich zunimmt und aktuell bei 17,5 Millionen liegt. Dies liegt vor allem am steigenden Wohnbedarf von Singlehaushalten: Von 1995 bis 2020 stiegen diese um fast 50 Prozent auf etwa 3,1 Millionen an, während sich die Zahl der Haushalte insgesamt in diesem Zeitraum nur um knapp 25 Prozent auf acht Millionen erhöhte. In den vier größten Städten der Niederlande sind rund zwei Drittel der Einwohner zwischen 18 und 29 Jahre alt.



Fast die gesamte Bevölkerung in den Niederlanden lebt im städtischen Raum. Aktuell fehlen rund 300.000 Wohneinheiten – eine Herausforderung, die sich zukünftig weiter verschärfen wird, denn die Niederlande werden um etwa eine Mio. Einwohner bis zum Jahr 2035 wachsen. Insbesondere junge Menschen sind auf der Suche nach passendem Wohnraum; dies betrifft aktuell rund 268.000 Haushalte.



Rockfield Real Estate haben in den Niederlanden seit 2014 rund 7.500 Wohneinheiten entwickelt oder in der Fertigstellung, etwa die Hälfte davon in den Segmenten Mikro-Living für Studenten, Co-Living und Mid-Price. Davon betreibt das Unternehmen nun etwa 3.500 selbst. “Wir sind ein vertikal integriertes Immobilienunternehmen, was uns zu hochqualitativen Projektentwicklungen, dem Betrieb von Immobilien sowie dem Investment Management befähigt”, sagt Wouter van den Eijnden, CEO von Rockfield Real Estate.