Euziel International mietet 27.800 m² in Prologis Park Datteln

Die von Prologis spekulativ entwickelte Logistikimmobilie mit 27.800 m² in Datteln ist vollvermietet. Neuer Mieter in der Immobilie im Gewerbegebiet „Zum Schleusenpark“ ist die Euziel International GmbH mit Sitz in Remscheid. Damit kann Prologis als Erstinvestor in dem revitalisierten und gut gelegenen Gewerbegebiet direkt direkt zur Fertigstellung einen vollen Erfolg für seinen neuen Standort im nördlichen Ruhrgebiet vermelden.

.

Die Flächen wurden vor kürzlich fertiggestellt und an den Kunden übergeben. Das auf Import, Export und den Verkauf von Konsumgütern spezialisiert Unternehmen verkauft über diverse Onlineplattformen wie zum Beispiel Amazon unter den Eigenmarken „Songmics“, „Vasagle“ und „Feandrea“ unter anderem Büromöbel, Sportartikel, Haustierzubehör, Wohn- und Gartenaccessoires. Die Artikel werden im Logistikzentrum in Datteln gelagert, kommissioniert und an Endkunden in Europa verschickt.



Nachhaltigkeit spielt bei dem Brownfield Development eine entscheidende Rolle. Das in der Vergangenheit von der Ruhr Zink zur Herstellung von Metalllegierungen genutzte Areal mußte im Vorfeld aufwändig saniert werden. Die Sanierung hat die Entwicklungsgesellschaft Datteln Süd vorgenommen – die Versiegelung der Fläche durch Prologis ist der abschließende Teil des Sanierungskonzeptes. Zusätzlich setzt Prologis Artenschutzmaßnahmen um. Dazu gehört beispielsweise ein Bienenhotel auf dem Grundstück. Das Hotel bietet Unterschlupf und Nistmöglichkeiten für Wildbienen, die einzeln leben und im Gegensatz zu Honigbienen keine Staaten bilden. Für die Immobilie strebt Prologis das Goldzertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an.



Mit der Lage im nördlichen Ruhrgebiet bietet der Standort Datteln ideale Vorrausetzungen für zahlreichen Branchen. Der Prologis Park Datteln liegt in der Nähe der A2, die von den Niederlanden bis nach Osteuropa reicht. Auch der Flughafen Dortmund ist nur 32 Kilometer entfernt. Das Maklerhaus Realogis Düsseldorf war beratend tätig.