Euziel International mietet 23.000 m² im Essener Hafen

Panattoni erreicht bereits vor Fertigstellung die vollständige Vermietung seiner spekulativ entwickelten Immobilie im Essener Hafen. Der zukünftige Nutzer ist der Online-Anbieter und Händler Euziel International GmbH mit Sitz in Remscheid. Euziel verwendet die Immobilie zum Zweck von Lagerung und Umschlag von Möbeln für Büro und Haushalt, Produkten für den Tierbedarf sowie weiteren Sport- oder Outdoorartikeln.

.

Der Projektentwickler realisiert das neue Logistikzentrum mit prädestinierter Lage im Essener Hafen, einem zentralen Dreh- und Angelpunkt für den Güterumschlag im Ruhrgebiet mit trimodaler Anbindung. Im Rahmen der Projektentwicklung revitalisiert Panattoni das Brownfield-Grundstück mit über 100 Jahren Industriegeschichte. Dazu wurde das Bestandsgebäude entmietet, zudem waren Kampfmittel-Räumungsmaßnahmen nach dem Fund zahlreicher Weltkriegsbomben beim Bau nötig.



Auf dem 43.220 m² großen Grundstück entstehen 20.140 m² Lager-, 1.415 m² Büro- und Sozial- sowie 1.523 m² Mezzanine-Fläche. Das Gebäude verfügt über eine Höhe von 10 m Höhe und wird im Rahmen einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Entwicklung den DGNB Gold-Standard erreichen.



„Mit der Entwicklung und frühzeitigen Vollvermietung des neuen Logistikzentrums an Euziel International feiern wir einen tollen Erfolg“, sagt Fred-Markus Bohne, Managing Partner bei Panattoni. „Die neue Immobilie entsteht in einer wichtigen Logistik-Topregion und verfügt über eine herausragende Anbindung. Die Entscheidung hier am Standort Essen zu revitalisieren war absolut richtig getroffen. Unser Panattoni Team konnte bei dieser hochkomplexen Aufgabenstellung mit herausragenden Kompetenzen die richtigen Lösungen für diesen Standort finden. Die Vorvermietung vor Fertigstellung der Immobilie ist der beste Beweis dafür.“



„Über die Entwicklung des neuen Logistikzentrums durch Panattoni und die Ansiedlung von Euziel International in Essen freuen wir uns sehr„, erklärt Andre Boschem, Geschäftsführer der EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH. „Besonders hervorzuheben ist, dass damit im Essener Hafen 120 neue Arbeitsplätze im gewerblichen Bereich entstehen – ein gutes Zeichen für die Stadt Essen als Wirtschaftsstandort.“



Die EWG unterstützte Panattoni beim Erwerb des Areals in Essen und standen dem Unternehmen beim Genehmigungsprozess beratend zur Seite. Panattoni begann mit dem Bau im Mai 2020, die Fertigstellung der Immobilie ist für Februar 2021 vorgesehen. Bei der Vermittlung des Grundstücks sowie des Mieters Euziel war das Team von Realogis Düsseldorf unter der Führung von Bülent Alemdag im Rahmen eines Alleinauftrags von Panattoni tätig.