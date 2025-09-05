Euskirchen: Feierliche Eröffnung des Office Park 2

In Euskirchen hat der neue Office Park 2 eröffnet. Neben namhaften Mietern wie dhpg oder DSV setzt der 15 Mio. schwere Neubau vor allem auf Nachhaltigkeit – und in direkter Nachbarschaft startet bereits das nächste Projekt.

.

Der 5.000 m² große Office Park 2 (OP2) an der Thomas-Eßer-Straße 84 ist seit dieser Woche offiziell eröffnet. In den letzten Wochen haben bereits die ersten Mieter Einzug in den 15-Millionen-Euro schweren Neubau der Investoren Marcus Mahlberg vom Maschinenbauer MMTE und Claus Decker von der ortsansässigen Versicherungsagentur Axa gehalten. Zu den Hauptmietern zählen die Wirtschaftsprüfer und Berater von dhpg (1.280 m²), die Steuerkanzlei Kückelhaus, die Technikfirma Tecreation, eine große Physiotherapiepraxis von Promedic sowie der internationale Logistiker DSV, der gleich eine ganze Etage belegt. Senior-Partnerin Claudia Schröck (dhpg) lobte das neue Umfeld: „Wir wollten ein Arbeitsumfeld mit Atmosphäre – und das ist uns gelungen.“



Auch bei der Ausstattung geht das neue Schwestergebäude des Office Park 1 eigene Wege: Besucher werden digital statt an einem klassischen Empfang begrüßt, Barrierefreiheit und Blindenleitsystem sind selbstverständlich integriert. Ausgezeichnet mit dem Siegel „Nachhaltiges Gebäude“, erfüllt der OP2 strenge Vorgaben – vom Einsatz recycelter Baustoffe bis hin zu Holz aus zertifizierter Forstwirtschaft.



Während der OP2 den Büromarkt in Euskirchen bereichert, wurde heute in unmittelbarer Nähe gleich das Startsignal für ein weiteres Projekt an der Thomas-Eßer-Straße gegeben: Der Hotelinvestor und -betreiber Tin Inn hat den ersten Spatenstich für ein neues Containerhotel in der Otto-Lilienthal-Straße vollzogen. Auch hier setzen die Investoren auf einen stark digitalisierten Betrieb [wir berichteten]. Damit entwickelt sich das Quartier rund um den Office Park zu einem lebendigen Standort.