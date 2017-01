Eurovia mietet sechs Büroetagen im Nubis

Nubis

In den ersten Tagen des neuen Jahres wurde der Mietvertrag unterzeichnet: Mit einer Laufzeit von zehn Jahren konnte die Project Immobilien Gewerbe AG mit der Eurovia eine neue Mieterin für das Vorzeigeobjekt Nubis in Berlin-Adlershof akquirieren.

.

Der Rohbau des 7.800 m² großen ersten Bauabschnitts in der Franz-Ehrlich-Straße 5 wird in Kürze fertiggestellt sein. Direkt gegenüber vom S-Bahnhof gelegen, sind die Büroräume im Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof voraussichtlich ab dem dritten Quartal 2017 bezugsfertig. Rund 3.359 m² des ersten Bauabschnitts wird als neue Mieterin auf sechs Etagen die Eurovia beziehen, die mit ihren bundesweit rund 3.200 Mitarbeitern eines der führenden Straßenbauunternehmen Deutschlands ist. Dieses ist wiederum ein Tochterunternehmen des französischen Konzerns Vinci.



Die Bauarbeiten der drei Gewerbegebäude des Nubis mit fünf bis sechs Geschossen sind in vollem Gang. Das Bauvorhaben direkt am Eingang des Wissenschafts- und Technologieparks Adlershof umfasst eine Mietfläche von insgesamt ca. 17.400 m².