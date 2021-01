Eurovalys kauft Zentrale von Pharmakonzern Stada

Advenis Germany realisiert den Ankauf eines Pharma-Headquarters im Großraum Frankfurt für den französischen SCPI Eurovalys. Der bonitätsstarke Mieter ist bis 2031 an den Standort gebunden. Das Objekt befindet sich in Bad Vilbel, nordöstlich von Frankfurt.

Advenis Germany hat zum Jahresende 2020 den Ankauf einer weiteren deutschen Büroimmobilie für den offenen SCPI-Immobilienfonds Eurovalys realisiert. Verkäufer ist der Tübinger Fonds- und Asset-Manager Verifort Capital, der seit 2017 Eigentümer des Gebäudes war. Das Objekt befindet sich in Bad Vilbel, das nordöstlich an Frankfurt grenzt und ein Teilmarkt des erweiterten Frankfurter Büromarktes ist. Es wird in den 2015 aufgelegten SCPI Eurovalys eingebracht, der hauptsächlich in deutsche Büroimmobilien an den deutschen Top-7-Standorten investiert. Mit dem nun getätigten Ankauf umfasst das Fonds-Portfolio des SCPI Eurovalys insgesamt 25 Büroobjekte in Deutschland.



Bei dem angekauften Objekt in der Theodor-Heuss-Straße 52-54 handelt es sich um ein Bürogebäude, das 2002 erbaut wurde und eine hohe Gebäudequalität besitzt. Die Gesamtmietfläche beträgt rd. 10.900 m² und es stehen ca. 160 Außen- und Tiefgaragenstellplätze zur Verfügung. Die Liegenschaft ist vollständig an die Stada Arzneimittel AG vermietet, die dort ihren Unternehmenssitz hat und erst im vergangenen Jahr ihren Mietvertrag langfristig verlängert hat [wir berichteten]. Advenis übernimmt ein langfristig durch den Verkäufer stabilisiertes Objekt, das über eine feste Mietvertragslaufzeit von rund elf Jahren verfügt.