Eurovalys kauft Hauptquartier des Zolls für 31 Mio.

Der französische offene Immobilienfonds Eurovalys hat sich für ca. 31 Millionen Euro das Hauptquartier des Frankfurter Zolls in Sossenheim gesichert. Verkäufer ist ein Investmentvehikel, das durch die Norkon GmbH gemanagt wird.

.

Das rund 12.000 m² große Objekt in der Wilhelm-Fay-Straße 11 wurde im Jahr 2004 errichtet und ist seitdem zu 100 Prozent an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) vermietet. Neben dem Zoll befindet sich in dem Objekt ebenfalls das Informationstechnikzentrum Bund (ITZ Bund).



Für Eurovalys ist dies der dritte Objektankauf in 2019, nach dem Erwerb eines Single-Tenant-Gebäudes mit Mieter TUI im Heidkampe 9 in Hannover sowie des Bürogebäudes Balcke-Dürr-Allee 2 in Ratingen. Zudem ist es die vierte Immobilie in der deutschen Finanzmetropole. Zum Bestand des Fonds gehören nämlich bereits die Büroimmobilien Dornhof 44-46 (6.139 m²), die Wisag-Zentrale in der Herriotstraße 3 (13.639 m²) sowie die Subito-Zentrale in der Kuhrhessenstraße 5 (3.046 m²).



Als Transaktionsberater für den Käufer war Advenis Real Estate Solutions tätig. Colliers International war bei der Transaktion auf der Verkäuferseite beratend tätig.