European Healthcare Property Fund übertrifft angestrebtes Kapitalvolumen

Seit Auflage des „Healthcare Property Fund Europe” (HPF) in 2020 verzeichnete BNP Paribas Real Estate Investment Management bereits Eigenkapitalzusagen in Höhe von 340 Mio. Euro. Damit liegt die Investmentkapazität insgesamt bei über 500 Mio. Euro.

.

Der aktuelle Anlegerkreis besteht aus Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften aus Frankreich, Deutschland und Italien. Weitere Kapitalzusagen sind für das erste und zweite Halbjahr 2021 geplant. Neben den bisherigen Herkunftsländern ist das Interesse seitens niederländischer und skandinavischer Investoren dabei besonders groß.



Der Investmentfokus des HPF liegt auf privaten regulierten Gesundheitsimmobilien für kurz-, mittel- und langfristige Aufenthalte in den wichtigsten Ländern der Eurozone. Der Fonds verfolgt einen antizyklischen Investment-Ansatz auf dem Healthcare-Markt mit einem Portfoliomix aus Krankenhäusern, Reha-Kliniken und medizinischen Pflegeeinrichtungen.



Seit Fondsauflage im ersten Halbjahr 2020 [wir berichteten] wurden sechs Objekte in Deutschland erworben. Dabei handelt es sich um ein Immobilienportfolio, das fünf Pflegeheime mit mehr als 500 Betten und einer Gesamtmietfläche von rund 23.500 m² [wir berichteten] umfasst sowie die Vamed Reha-Klinik in NRW mit einer Mietfläche von gut 20.000 m² [wir berichteten]. Die Einrichtung ist auf neurologische Erkrankungen sowie die Nachbehandlung von Kindern und Erwachsenen nach neurochirurgischen Eingriffen spezialisiert. Neben der starken Investment-Pipeline in Frankreich hat der Fonds Exklusivitätsvereinbarungen für Immobilien in Südeuropa unterzeichnet.



Bei dem Fonds handelt es sich um eine Luxemburger Form mit Fokus auf Core-Gesundheitsimmobilien bei einem ursprünglich angestrebten Bruttovermögen (GAV) von über 1 Mrd. Euro. Aufgrund der großen Nachfrage institutioneller Investoren und der ausgezeichneten Erfolgsbilanz des Fondsmanagers beim Ankauf erstklassiger Immobilien prüft BNP Paribas REIM eine Erhöhung des Zielvolumens im Rahmen dieser Investment-Strategie.



„Unsere Erfolgsbilanz im Healthcare-Sektor der letzten 10 Jahre spricht für sich. Der HPF stellt eine einzigartige Investment-Lösung für institutionelle Investoren dar, die Exposure in europäische Gesundheitsimmobilien suchen. Unsere Investitionsstrategie bietet institutionellen Anlegern langfristig stabilen Cashflow aus regulierten Objekten in den wichtigsten Märkten der Eurozone”, erläutert Claus Thomas, CEO von BNP Paribas REIM Germany. „Der HPF Europe verfügt über ein ausgezeichnetes Seed-Portfolio mit Objekten in Deutschland, Spanien und Italien. Der Fonds ist aufgrund seiner Kapitalstärke bestens aufgestellt, und unsere Transaktionsmanager prüfen aktuell mehrere Investitionsgelegenheiten im Healthcare-Sektor”, ergänzt Isabella Chacón Troidl, CIO von BNP Paribas REIM Germany.