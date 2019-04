Europcar Mobility Group eröffnete Deutschland Headquarter in Hamburg

Die Europcar Mobility Group hat eine neue Deutschlandzentrale in Hamburg bezogen. Das Headquarter wurde von der flächenintensiven Stadtrandlage in Langenhorn an einen zentralen Verkehrsknotenpunkt der Hansestadt verlegt. Es befindet sich nun im Berliner Bogen, einem vielfach international prämierten Glas-Stahl-Bürogebäude, das von Competo Capital Managers verwaltet wird [wir berichteten].

„Der Standortwechsel spiegelt unsere Neuausrichtung an das veränderte Mobilitätsbedürfnis unserer Kunden wider, welchem wir bereits durch unseren Firmennamen Europcar Mobility Group Ausdruck verleihen“, sagt Stefan Vorndran, Geschäftsführer Europcar Mobility Group Deutschland. „Im Berliner Bogen haben wir moderne Arbeitsbedingungen mit einem neuen ‘Open Office’-Konzept in einer attraktiven Lage“, so Vorndran weiter.



Einzelbüros und Aktenschränke sind Think Tanks, mobilen Work Stationen sowie einer papierlosen Arbeitsweise gewichen. Die Besprechungsräume sind mit modernster Videokonferenztechnik ausgestattet und stehen für kreative Meetings oder Kundengespräche zur Verfügung. Sie tragen die Namen der wichtigsten europäischen Firmenstandorte wie beispielsweise London, Rom, Lissabon, Amsterdam, Stockholm, Berlin, Athen, Madrid – und natürlich Paris, wo sich die Zentrale der Europcar Mobility Group befindet. Für einen informellen Austausch oder in Pausen trifft man sich künftig in Mitarbeiterlounges.