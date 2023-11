Die Inflation ging im dritten Quartal weiter zurück und sank im September in der Eurozone von 5,5 Prozent auf 4,3 Prozent, während sie sich in Großbritannien von acht Prozent auf 6,7 Prozent reduzierte. Grund waren vor allem wieder fallende Energie- und Rohstoffpreise. Auch die Kerninflation sank weiter, was auf ein

[…]