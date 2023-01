Für den im Dezember vom französischen Assetmanager Corum gemeldeten Rekordverkauf des Europarks [wir berichteten] ist nun auch der Käufer bekannt: Der Rechenzentrenbetreiber Cyrus One hat sich das Bürogebäude in der Wilhelm-Fay-Straße 31-37 in Sossenheim gesichert. Mit einem Kaufpreis von 95 Mio. Euro war die Transaktion, der größte Deal des vierten Quartals auf dem Investmentmarkt der Mainmetropole [wir berichteten].

.