EuropaKontor eröffnet Business-Center in den Alsterarkaden

Die EuropaKontor GmbH plant in den Alsterarkarden ein weiteres Business-Center zu eröffnen. Dafür hat das Unternehmen einen Mietvertrag über 1.500 m² in dem denkmalgeschützten Büro- und Geschäftshaus unterzeichnet. Es ist neben dem Business-Center am Ballindamm der zweite Standort in der Hansestadt. Am neuen Standort unter den Adressen Jungfernstieg 7 und Neuer Wall 1-5 stehen auf zwei Ebenen 42 hochwertig ausgestattete und bezugsfertige Büros zur Verfügung.

Der Mietvertrag wurde von Cushman & Wakefield (C&W) vermittelt. Eigentümerin der Immobilie ist seit 2017 die Signa Gruppe [wir berichteten], der mehrere Immobilien in der Hamburger Innenstadt gehören.